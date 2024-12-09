Уролог развеял популярные мифы об эрекции

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников развеял популярные мифы об эрекции. Об этом врач написал в своем Telegram-канале.

Доктор отметил, что хронический простатит не вредит потенции. По его словам, сказаться на сексуальной жизни может только обострение заболевания, во время которого появляются проблемы с мочеиспусканием.

Также не приводят к понижению эрекции, вирусы, например вирус папилломы человека (ВПЧ), и передаваемые половым путем инфекции, добавил Лубенников. Он подчеркнул, что грыжи межпозвонковых дисков и остеохондроз, если нет повреждения спинного мозга, тоже не вредят потенции.

Первый секс с новой половой партнершей более чем у половины мужчин сопровождается недостаточной эрекцией или ее отсутствием. Это нормально Александр Лубенников уролог, андролог

Уролог тогда подчеркнул, что плохую эрекцию нельзя считать первым признаком недостатка тестостерона, хотя при его недостатке эрекция действительно ухудшается. «О нарушении эрекции можно говорить, если проблема наблюдается от трех месяцев и речь не идет про однократную осечку», — подвел итог доктор медицинских наук.

Ранее Лубенников предупредил о вреде одного средства борьбы с импотенцией. По его словам, использование вакуумной помпы подходит не всем и может вызывать негативные последствия.