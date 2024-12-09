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21:08, 9 декабря 2024Забота о себе

Уролог развеял популярные мифы об эрекции

Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников развеял популярные мифы об эрекции. Об этом врач написал в своем Telegram-канале.

Доктор отметил, что хронический простатит не вредит потенции. По его словам, сказаться на сексуальной жизни может только обострение заболевания, во время которого появляются проблемы с мочеиспусканием.

Также не приводят к понижению эрекции, вирусы, например вирус папилломы человека (ВПЧ), и передаваемые половым путем инфекции, добавил Лубенников. Он подчеркнул, что грыжи межпозвонковых дисков и остеохондроз, если нет повреждения спинного мозга, тоже не вредят потенции.

Первый секс с новой половой партнершей более чем у половины мужчин сопровождается недостаточной эрекцией или ее отсутствием. Это нормально

Александр Лубенниковуролог, андролог
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Уролог тогда подчеркнул, что плохую эрекцию нельзя считать первым признаком недостатка тестостерона, хотя при его недостатке эрекция действительно ухудшается. «О нарушении эрекции можно говорить, если проблема наблюдается от трех месяцев и речь не идет про однократную осечку», — подвел итог доктор медицинских наук.

Ранее Лубенников предупредил о вреде одного средства борьбы с импотенцией. По его словам, использование вакуумной помпы подходит не всем и может вызывать негативные последствия.

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