Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:49, 9 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР оценили взятие Шевченко перспективами выхода к Покровску

Пушилин: взятие Шевченко позволит выйти к Покровску
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие поселка Шевченко на территории Донецкой народной республики (ДНР) откроет путь Армии России на Красноармейск (украинское название города Покровск). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, пишет ТАСС.

«Мы видим, что очень активные боевые действия (...) это имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска», — рассказал Пушилин.

По его словам, взятие Шевченко, помимо прочего, поможет ВС России расширить свои оперативные возможности.

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются на трех направлениях: под Красным Лиманом и Часовом Яром, а также в Торецке. Он добавил, что российские военные почти полностью контролируют ситуацию в некоторых местах, в частности, под огневым контролем находится трасса на Днепропетровск, в районе Нового Комара у Великой Новоселки идут серьезные бои.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он хочет заключить мир. Это что-то новое». Трамп заявил о желании Зеленского пойти на соглашение с Россией

      Россияне массово устремились в Японию вопреки санкциям

      Иран установил контакты с захватившими власть группировками в Сирии

      90 лет назад Сталин начал расправу над десятками тысяч неугодных. Чего он боялся?

      Симоньян заявила о потерях России из-за ситуации в Сирии

      Раскрыто имя жертвы во взорванной в Донецке машине

      Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

      В России оценили ситуацию с поиском пропавших без вести на СВО

      Бастрыкин напомнил о тайне следствия по делу бывшего замминистра обороны России

      Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше