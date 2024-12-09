В ДНР оценили взятие Шевченко перспективами выхода к Покровску

Пушилин: взятие Шевченко позволит выйти к Покровску

Взятие поселка Шевченко на территории Донецкой народной республики (ДНР) откроет путь Армии России на Красноармейск (украинское название города Покровск). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, пишет ТАСС.

«Мы видим, что очень активные боевые действия (...) это имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска», — рассказал Пушилин.

По его словам, взятие Шевченко, помимо прочего, поможет ВС России расширить свои оперативные возможности.

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются на трех направлениях: под Красным Лиманом и Часовом Яром, а также в Торецке. Он добавил, что российские военные почти полностью контролируют ситуацию в некоторых местах, в частности, под огневым контролем находится трасса на Днепропетровск, в районе Нового Комара у Великой Новоселки идут серьезные бои.