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22:47, 9 декабря 2024Мир

В Ирландии назвали самую главную угрозу в Европе «со времен нацистов»

Журналист Боуз: Евромайдан при поддержке США привел к угрозе миру в Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европа столкнулась с самой большой угрозой «со времен нацистов» из-за Евромайдана. Об этом в соцести X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

По его словам, Евромайдан привел к незаконному перевороту, организованному ЦРУ, МИ-6 и Госдепом США. «Гражданская война, начавшаяся в результате этого, стала самой большой угрозой миру в Европе», — подчеркнул Боуз.

Ранее журналист напомнил, что армии западных стран до госпереворота на Украине в 2014 году участвовали в маршах на Красной площади совместно с Российскими войсками. Он заявил, что госпереворот был напрямую поддержан Вашингтоном.

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