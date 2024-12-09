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21:16, 9 декабря 2024Мир

Журналист напомнил о совместных маршах Запада и Украины с Россией

Боуз напомнил, как армии США и Украины шли маршем с армией РФ на Красной площади
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jia Yuchen / Xinhua / Global Look Press

Армии западных стран до госпереворота на Украине в 2014 году участвовали в маршах на Красной площади совместно с Российскими войсками. Об этом на своей странице в социальной сети Х напомнил ирландский журналист Чей Боуз.

«Неудобная правда. До незаконного переворота в 2014 году украинские, британские, американские и французские армии прошли маршем рядом со своими российскими товарищами по Красной площади, чтобы поблагодарить их за уничтожение фашизма», — написал он.

Боуз подчеркнул, что госпереворот на Украине был напрямую поддержан Вашингтоном. Свержение власти, по его словам, толкнуло Киев на путь гражданской войны.

Ранее Чей Боуз отметил, что на церемонии открытия отремонтированного собора Нотр-Дам в Париже президент Украины Владимир Зеленский был единственным политиком без делового костюма. «Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него», — написал он.

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