В Кремле призвали не связывать условия в тюрьмах Сирии с убежищем Асада

Связывать условия, в которых содержались освобожденные сирийские заключенные, с предоставлением убежища президенту Сирии Башару Асаду некорректно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос», — отметил официальный представитель Кремля.
Таким образом Песков отреагировал на вопрос о том, может ли Россия пересмотреть решение предоставить Асаду убежище в связи с видеозаписями, демонстрирующими условия в тюрьмах Сирии.
Ранее представитель Кремля заявил, что решение о предоставлении политического убежища сирийскому лидеру принял президент России Владимир Путин.