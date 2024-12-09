В Кремле призвали не связывать условия в тюрьмах Сирии с убежищем Асада

Песков: связывать условия заключенных в Сирии и убежище Асада некорректно

Связывать условия, в которых содержались освобожденные сирийские заключенные, с предоставлением убежища президенту Сирии Башару Асаду некорректно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Здесь вряд ли можно делать такие скоропалительные выводы общего характера, здесь нужно руководствоваться информацией о каждом отдельном случае, поэтому я не считаю корректным такой вопрос», — отметил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков отреагировал на вопрос о том, может ли Россия пересмотреть решение предоставить Асаду убежище в связи с видеозаписями, демонстрирующими условия в тюрьмах Сирии.

Ранее представитель Кремля заявил, что решение о предоставлении политического убежища сирийскому лидеру принял президент России Владимир Путин.