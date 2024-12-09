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14:19, 9 декабря 2024Мир

В Кремле заявили об удивлении из-за событий в Сирии

Песков: события в Сирии удивили весь мир, в том числе Россию
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Bodo Marks / Globallookpress.com

События в Сирии, связанные с победой вооруженных антиправительственных сил, удивили весь мир, в том числе Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия «в данном случае не исключение».

Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища сирийскому коллеге Башару Асаду и его семье.

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