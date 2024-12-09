В Крыму обратились с предложением к Трампу после слов о переговорах по Украине

Избранному президенту США Дональду Трампу в первую очередь следует прекратить поставки натовского оружия Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя слова американского политика о необходимости переговоров по украинскому конфликту.
Он подчеркнул, что заявления Трампа о желании Украины заключить мирное соглашение будут восприняты всерьез только после прекращения военной помощи Киеву. «Думаю, Трампу стоит начать именно с этого на пути возвращения мира на Украину», — предложил собеседник агентства.
Кроме того, добавил он, Киев должен прекратить огонь. В противном случае о завершении конфликта не может быть и речи, заключил Смирнов.
8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по Украине. Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта.