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23:12, 9 декабря 2024Мир

В Крыму обратились с предложением к Трампу после слов о переговорах по Украине

Глава крымской миссии Смирнов: Трампу следует прекратить поставки оружия Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Избранному президенту США Дональду Трампу в первую очередь следует прекратить поставки натовского оружия Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, комментируя слова американского политика о необходимости переговоров по украинскому конфликту.

Он подчеркнул, что заявления Трампа о желании Украины заключить мирное соглашение будут восприняты всерьез только после прекращения военной помощи Киеву. «Думаю, Трампу стоит начать именно с этого на пути возвращения мира на Украину», — предложил собеседник агентства.

Кроме того, добавил он, Киев должен прекратить огонь. В противном случае о завершении конфликта не может быть и речи, заключил Смирнов.

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по Украине. Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта.

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