В Крыму сделали раскрывающую жизнь одного народа находку

Археологи обнаружили описывающие жизнь скифов предметы в Крыму

Археологи во время раскопок в одном из могильников в Крыму нашли предметы, проливающие свет на жизнедеятельность скифов, населявших полуостров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора историко-архитектурного музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрия Зайцева, специалисты обнаружили амфоры, изделия из бронзы и серебра, монеты из драгоценных металлов. Зайцев отметил, что это говорит о зажиточном характере жизни тогдашнего населения.

«Там не было грязных, оборванных людей, которые там кусок хлеба изо рта друг у друга вырывали. Нет, у них вполне нормальная цивилизованная жизнь была такая. То есть они, по сути, обладали всем тем, что было у людей в том же Херсонесе Таврическом или в Боспорском царстве», — объяснил археолог.

Ранее археологи нашли в Севастополе глиняную амфору, которая много веков назад стала местом погребения для маленького ребенка. Уникальная находка была сделана при раскопках во Владимирском соборе в Херсонесе. В подвале одного из жилых домов тех лет оказалась глиняная амфора, а в ней — останки ребенка. Подобное крайне нетипично для греческого полиса, пояснил собеседник агентства.

