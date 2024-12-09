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07:57, 9 декабря 2024Мир

В России не захотели видеть «ползучей экспании» НАТО в Азию

Замглавы МИД Руденко: Россия не хочет видеть «ползучей экспании» НАТО в Азию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия не хочет видеть «ползучей экспансии» НАТО в Азию, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас западные страны активно участвуют в различной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и подрывают принципы открытого и инклюзивного сотрудничества, проводя стратегию систематического сдерживания.

Замминистра отметил, что цель Запада состоит в изолировании некоторых стран, которые там считают нежелательными или неудобными, вывести их из регионального сотрудничества.

«Они пытаются свести на нет не только географическую, но и геополитическую идентичность Азии», — сказал Руденко, подчеркнув, что Россия не хочет видеть «ни дальнейшей милитаризации региона, ни ползучей экспансии организации Североатлантического договора в эту часть мира».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которые могут перейти в горячую фазу. Таким образом он оценил возможность создания «азиатской версии НАТО», которую озвучила Япония.

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