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15:02, 9 декабря 2024Путешествия

В России оценили вероятность отмены системы «все включено» в Турции

Эксперт по туризму Котляр: никакой отмены «все включено» в Турции не будет
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Никакой отмены системы «все включено» в Турции не будет. Вероятность отказа от популярного у россиян типа отдыха в этой стране оценила эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр в своем Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

«Друзья, не читайте на ночь советских газет. Турки не выстрелят себе в ногу, убрав ключевое преимущество их курортов», — подчеркнула она.

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По мнению эксперта, возможно, в турецких отелях появятся разные пакеты «все включено»: например, более дорогие с премиальным алкоголем или менее дорогие без алкоголя. В перспективе также могут ввести разные типы питания, но это не будет массово.

«Я вижу, что те отели Бодрума, которые открываются без "все включено", к примеру Maxx, Mandarin, изначально задают такой тон. И это происходит только в премиальном сегменте. Никому Турция без "все включено" не сдалась, еще и по таким ценам», — заключила Котляр.

Ранее такое же мнение выразил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Он подчеркнул, что обсуждения этого вопроса ведутся уже на протяжении 10 лет, однако система становится только популярнее.

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