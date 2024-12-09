В России подорожает электричество

Минэкономразвития: электричество в России подорожает на 12,6 процента

В 2025 году цены на электричество для населения России вырастут в среднем на 12,6 процента. Такой прогноз дали специалисты Минэкономразвития, сообщает «Прайм».

По данным Института комплексных стратегических исследований, ресурс подорожает не с начала года, а с 1 июля. Темпы роста будут зависеть от региона. Меньше всего цены увеличатся в Амурской области (плюс 8,6 процента), Республике Алтай (8,8 процента) и Ханты-Мансийском автономном округе (девять процентов), а больше всего — в Пермском крае (21,1 процента), Кемеровской области (19,8 процента) и Республике Северная Осетия — Алания (19,1 процента).

В Москве электроэнергия подорожает на 15 процентов, в Санкт-Петербурге — на 14,6 процента. В остальных регионах рост составит от 10 до 18 процентов. При этом в рамках одного региона рост цен может отличаться в зависимости от муниципалитета.

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