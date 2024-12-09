Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 9 декабря 2024Россия

В России захотели усовершенствовать ЕГЭ

Кравцов: Минпросвещения готово рассмотреть инициативы по совершенствованию ЕГЭ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Aleksey / Globallookpress.com

Минпросвещения выразило готовность рассмотреть инициативы по совершенствованию Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По словам Кравцова, в России захотели усовершенствовать механизм, который обеспечит объективность сдачи экзамена. В частности, рассматривается возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания.

«Самое главное — это объективность сдачи экзамена. И если будет механизм, который обеспечит объективность, возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания, то мы с удовольствием рассмотрим все предложения и готовы совершенствовать ЕГЭ», — обозначил министр.

Ранее Кравцов допустил появление нового предмета на ЕГЭ — в качестве курса по выбору на ЕГЭ через два года может появиться арабский язык.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России собираются ввести временный запрет на получение денег от продажи недвижимости. Чем это объясняют?

      Непристойная переписка между монахиней и священником привела к упразднению монастыря

      Планы по выпуску купюры в 10 тысяч рублей в России оценили

      В США призвали новые власти Сирии подчиниться Трампу

      19-летний российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

      Россиянина осудили на 6,5 года за подрыв племянника на гранате

      Чиновница пыталась мотивировать россиянок к деторождению фразой «ребенок кормит себя сам»

      В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о более чем 200 взрывах

      Герой России рассказал об уничтожении семи танков Leopard в одном бою

      Россиян предупредили об опасности популярной группы препаратов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше