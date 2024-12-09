В России захотели усовершенствовать ЕГЭ

Кравцов: Минпросвещения готово рассмотреть инициативы по совершенствованию ЕГЭ

Минпросвещения выразило готовность рассмотреть инициативы по совершенствованию Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

По словам Кравцова, в России захотели усовершенствовать механизм, который обеспечит объективность сдачи экзамена. В частности, рассматривается возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания.

«Самое главное — это объективность сдачи экзамена. И если будет механизм, который обеспечит объективность, возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания, то мы с удовольствием рассмотрим все предложения и готовы совершенствовать ЕГЭ», — обозначил министр.

Ранее Кравцов допустил появление нового предмета на ЕГЭ — в качестве курса по выбору на ЕГЭ через два года может появиться арабский язык.