В России захотели усовершенствовать ЕГЭ

Минпросвещения выразило готовность рассмотреть инициативы по совершенствованию Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
По словам Кравцова, в России захотели усовершенствовать механизм, который обеспечит объективность сдачи экзамена. В частности, рассматривается возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания.
«Самое главное — это объективность сдачи экзамена. И если будет механизм, который обеспечит объективность, возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания, то мы с удовольствием рассмотрим все предложения и готовы совершенствовать ЕГЭ», — обозначил министр.
Ранее Кравцов допустил появление нового предмета на ЕГЭ — в качестве курса по выбору на ЕГЭ через два года может появиться арабский язык.