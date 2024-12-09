В Сирии ввели комендантский час

Al Watan: в сирийских городах Дамаск, Латакия и Тартус ввели комендантский час

В сирийских городах Дамаск, Латакия и Тартус ввели комендантский час. Об этом сообщает Al Watan.

Отмечается, что ограничения будут действовать с 17:00 до 05:00 по местному времени. Нарушение установленного режима будет наказываться месяцем тюремного заключения.

Как уточняет издание, данное решение было принято «командованием» вооруженных оппозиционных формирований.

Ранее «Сирийская народная армия» (СНА) установила контроль над Манбиджем на севере страны. Поддерживаемая Турцией вооруженная оппозиционная структура взяла город под контроль в результате проведенной операции для борьбы с Рабочей партией Курдистана.