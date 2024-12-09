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09:25, 9 декабря 2024Мир

В США увидели ядерную угрозу с Ближнего Востока из-за ухода Асада

NYT: Иран как никогда близок к появлению ядерного оружия
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Гердо / POOL / РИА Новости

Иран «как никогда» близок к появлению ядерного оружия на фоне ухода с поста президента Сирии Башара Асада, а также ослабленного положения после ударов со стороны Израиля. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Иран уже ближе к ядерному оружию, чем когда-либо за 20 лет усилий Ирана по созданию своего ядерного потенциала», — отмечается в материале издания.

В частности, указывается, что Иран может находиться в крайне уязвимой ситуации в ближайшие несколько лет из-за больших потерь своих прокси-группировок и запасов вооружений. Однако авторы указывают, что руководство исламской республики может пойти и по пути нормализации отношений с Западом на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран ставит своим приоритетом установление в Сирии безопасности и стабильности после захвата Дамаска боевиками и сложения полномочий президентом страны Асадом. В ведомстве также отметили, что исламская республика будет выстраивать связи со всеми сторонами конфликта.

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