В Японии оценили способность противостоять «Орешнику»

Переданные Киеву средства противоракетной обороны (ПРО) не смогут перехватить российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Способность противостоять новой системе вооружения оценил японский военный эксперт, генерал-лейтенант сухопутных сил в отставке Нобору Ямагути в беседе с ТАСС.
«[Переданные Киеву] американские комплексы ПРО Patriot PAC-3 не могут перехватить баллистическую ракету средней дальности типа "Орешник", поскольку на конечном этапе полета она движется со слишком большой скоростью», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что противоракеты «Патриота» обладают ограниченным радиусом поражения, а их скорости не хватит для борьбы с «Орешником».
Ямагути допустил, что подобные ракеты могут перехватить американские комплексы ПРО Aegis, которые способны поражать скоростные объекты. При этом Запад даже не обсуждает передачу подобного вооружения Киеву.
Ранее в декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что западные эксперты высчитывают, какие военные объекты стран НАТО попадут под удар комплекса «Орешник», если его разместят в Белоруссии.