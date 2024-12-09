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15:21, 9 декабря 2024Наука и техника

В Японии оценили способность противостоять «Орешнику»

Ямагути: поставленные Киеву средства ПРО не смогут перехватить «Орешник»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michal Dyjuk / AP

Переданные Киеву средства противоракетной обороны (ПРО) не смогут перехватить российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Способность противостоять новой системе вооружения оценил японский военный эксперт, генерал-лейтенант сухопутных сил в отставке Нобору Ямагути в беседе с ТАСС.

«[Переданные Киеву] американские комплексы ПРО Patriot PAC-3 не могут перехватить баллистическую ракету средней дальности типа "Орешник", поскольку на конечном этапе полета она движется со слишком большой скоростью», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что противоракеты «Патриота» обладают ограниченным радиусом поражения, а их скорости не хватит для борьбы с «Орешником».

Ямагути допустил, что подобные ракеты могут перехватить американские комплексы ПРО Aegis, которые способны поражать скоростные объекты. При этом Запад даже не обсуждает передачу подобного вооружения Киеву.

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