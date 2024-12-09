В Японии оценили способность противостоять «Орешнику»

Ямагути: поставленные Киеву средства ПРО не смогут перехватить «Орешник»

Переданные Киеву средства противоракетной обороны (ПРО) не смогут перехватить российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». Способность противостоять новой системе вооружения оценил японский военный эксперт, генерал-лейтенант сухопутных сил в отставке Нобору Ямагути в беседе с ТАСС.

«[Переданные Киеву] американские комплексы ПРО Patriot PAC-3 не могут перехватить баллистическую ракету средней дальности типа "Орешник", поскольку на конечном этапе полета она движется со слишком большой скоростью», — сказал он. Эксперт подчеркнул, что противоракеты «Патриота» обладают ограниченным радиусом поражения, а их скорости не хватит для борьбы с «Орешником».

Ямагути допустил, что подобные ракеты могут перехватить американские комплексы ПРО Aegis, которые способны поражать скоростные объекты. При этом Запад даже не обсуждает передачу подобного вооружения Киеву.

Ранее в декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что западные эксперты высчитывают, какие военные объекты стран НАТО попадут под удар комплекса «Орешник», если его разместят в Белоруссии.