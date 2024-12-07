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17:59, 7 декабря 2024Мир

Лавров рассказал о попытках западных экспертов рассчитать радиус поражения «Орешника»

Лавров: западные эксперты высчитывают, какие страны попадут под удар «Орешника»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Западные эксперты, как и российские, высчитывают, какие военные объекты стран Запада и НАТО попадут под удар ракетного комплекса «Орешник», если его разместят в Белоруссии. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции на Дохийском форуме один журналист привел Лаврову данные неких специалистов, которые попытались рассчитать радиус поражения «Орешника». Согласно их расчетам, нахождение ракетной системы в Белоруссии будет угрожать всей территории Европы и военным базам НАТО на Ближнем Востоке.

«Это наши военные эксперты так считают или западные? Наши? Ну я уверен, что западные тоже считают», — ответил глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова послать Западу «дополнительные сообщения» об опасности ядерной войны, если не будут сделаны необходимые выводы после запуска «Орешника». При этом он подчеркнул, что Россия не думает о войне с США, которая может иметь ядерный характер.

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