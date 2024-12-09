Церемония прощания с академиком Велиховым завершилась в Москве

В Москве простились с академиком Евгением Велиховым, умершим 5 декабря

В Москве завершилась церемония прощания с академиком Евгением Велиховым. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданская панихида прошла в московском Доме ученых им. А. П. Александрова НИЦ «Курчатовский институт». «Евгений Павлович был выдающейся личностью. С его уходом ушла эпоха», — заметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Кроме Ковальчука на церемонии присутствовали помощник президента РФ Андрей Фурсенко, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

По словам корреспондента ТАСС, в зале были размещены венки от президента РФ Владимира Путина, представителей правительства, различных организаций. Михаила Ковальчук отметил, что НИЦ «Курчатовский институт» получил десятки сообщений с соболезнованиями из России и из-за рубежа.

По завершению панихиды Евгений Велихов был похоронен на Новодевичьем кладбище. Военный оркестр исполнил марши и государственный гимн, также был дан оружейный салют.

Ученый в области термоядерного синтеза академик Евгений Велихов умер в Москве 5 декабря. Велихову было 89 лет.