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18:32, 9 декабря 2024Путешествия

Вор на мотоцикле в мегаполисе Азии сорвал с туристки ожерелье за тысячи долларов и скрылся

Вор на мотоцикле во Вьетнаме сорвал с туристки ожерелье за 3,6 тысячи долларов
Алина Черненко

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Во вьетнамском городе Хошимин вор на мотоцикле сорвал с шеи туристки золотое ожерелье и скрылся. Об этом пишет портал VnExpress International.

Индианка Маджи Сириша сообщила в полицию азиатского мегаполиса, что в пятницу, 6 декабря, неизвестный мужчина на улице украл у нее драгоценность стоимостью около 3,6 тысячи долларов (примерно 357 тысяч рублей). Стражи правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний вьетнамец Хоанг Ван Чунг, который ранее уже был судим на кражу.

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Через три часа полицейские нашли Чунга в его доме и доставили на допрос. Злоумышленник во всем признался и вернул иностранке похищенное ювелирное изделие.

В октябре у российской туристки на Пхукете украли телефон, деньги и драгоценности. Вор залез в сумку женщины, когда она гуляла по пляжу популярного курорта.

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