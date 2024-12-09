Вор на мотоцикле в мегаполисе Азии сорвал с туристки ожерелье за тысячи долларов и скрылся

Вор на мотоцикле во Вьетнаме сорвал с туристки ожерелье за 3,6 тысячи долларов

Во вьетнамском городе Хошимин вор на мотоцикле сорвал с шеи туристки золотое ожерелье и скрылся. Об этом пишет портал VnExpress International.

Индианка Маджи Сириша сообщила в полицию азиатского мегаполиса, что в пятницу, 6 декабря, неизвестный мужчина на улице украл у нее драгоценность стоимостью около 3,6 тысячи долларов (примерно 357 тысяч рублей). Стражи правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого — им оказался 34-летний вьетнамец Хоанг Ван Чунг, который ранее уже был судим на кражу.

Через три часа полицейские нашли Чунга в его доме и доставили на допрос. Злоумышленник во всем признался и вернул иностранке похищенное ювелирное изделие.

В октябре у российской туристки на Пхукете украли телефон, деньги и драгоценности. Вор залез в сумку женщины, когда она гуляла по пляжу популярного курорта.

