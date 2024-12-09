В России отреагировали на сообщения о желании Зеленского заключить мирное соглашение

Депутат Журова: здравый смысл должен указать Зеленскому на необходимость мира

Здравый смысл должен указать президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость заключения мирного соглашения, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответила на заявление избранного лидера США Дональда Трампа о высказанном Зеленским желании прекращения огня.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией. По словам избранного американского президента, украинский лидер считает, что пришло время для переговоров.

«Если у него (Зеленского — прим. «Ленты.ру») осталось хотя бы немного здравого смысла, то да [Зеленский должен желать прекращения огня и мира]. Трампа недавно спросили, будет ли он участвовать в переговорах, и он ответил: "Если смогу". Это правильный ответ, потому что в любом случае мировое соглашение будут подписывать Путин и Зеленский», — ответила Журова.

У Трампа остается не так много времени, а он пытается быть человеком слова (...) и завершить процесс до инаугурации Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по Украине.

Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта. Для президента России Владимира Путина, по мнению Трампа, сейчас настало «время действовать».