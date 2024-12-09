Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:13, 9 декабря 2024Мир

В России отреагировали на сообщения о желании Зеленского заключить мирное соглашение

Депутат Журова: здравый смысл должен указать Зеленскому на необходимость мира
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Barbara Neyman / Globallookpress.com

Здравый смысл должен указать президенту Украины Владимиру Зеленскому на необходимость заключения мирного соглашения, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответила на заявление избранного лидера США Дональда Трампа о высказанном Зеленским желании прекращения огня.

Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией. По словам избранного американского президента, украинский лидер считает, что пришло время для переговоров.

«Если у него (Зеленского — прим. «Ленты.ру») осталось хотя бы немного здравого смысла, то да [Зеленский должен желать прекращения огня и мира]. Трампа недавно спросили, будет ли он участвовать в переговорах, и он ответил: "Если смогу". Это правильный ответ, потому что в любом случае мировое соглашение будут подписывать Путин и Зеленский», — ответила Журова.

У Трампа остается не так много времени, а он пытается быть человеком слова (...) и завершить процесс до инаугурации

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры по Украине.

Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта. Для президента России Владимира Путина, по мнению Трампа, сейчас настало «время действовать».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-начальник колонии ДНР погиб при подрыве авто. За его голову предлагали 21 тысячу долларов. Что об этом известно?

      В Германии призвали вернуть беженцев в Сирию из-за свержения Асада

      В Госдуме прокомментировали ситуацию с базами ВС России в Сирии

      В России отреагировали на новую попытку ВСУ ударить по месту запуска «Орешника»

      Рост нефтегазовых доходов России оценили

      В Сирии ввели комендантский час

      Министр обороны Украины отчитался перед Пентагоном о ситуации на фронте

      Шнуров назвал самое яркое событие года

      В России раскрыли дальнейшую судьбу Асада

      В Москве выпало очень много снега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше