Зеленский обсудил с Трампом и Макроном заморозку боевых действий на Украине

Зеленский, Трамп и Макрон обсудили заморозку боевых действий на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил заморозку боевых действий с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Мы про это говорили. Я сказал, что мы больше, чем кто-либо на свете, хотим завершения [конфликта]», — заявил Зеленский.

Он добавил, что против завершения конфликта якобы выступает Россия и Европе и США, в таком случае, стоит усилить поддержку Украины в военном плане. Помимо этого, по мнению Зеленского, Киеву необходимы гарантии безопасности, одним из которых могло бы стать приглашение в НАТО.

Ранее Зеленский на встрече с кандидатом в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрихом Мерцем заявил, что конфликт с Россией возможно завершить только принуждением к миру с позиции силы.