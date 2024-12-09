Женщина соблазнила коллегу, заставляла его делать работу за себя и попалась

В Англии женщина очаровала коллегу, чтобы он делал работу за нее

В Англии женщина очаровала коллегу и пользовалась этим на работе, чтобы ничего не делать, пока не попалась. Об этом пишет Daily Mail.

Клэр Роджерс устроилась администратором в службу поддержки клиентов компании Motability в 2019 году. Спустя четыре года коллега женщины, с которым у них образовалась романтическая связь, пожаловался на сверхурочную работу. Началось внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что Роджерс соблазнила мужчину и полгода заставляла его делать работу за нее.

«Она — сирена, как русалка на скалах, а он всегда перед ее столом, помогает ей», — описал отношения Роджерс с коллегой его непосредственный руководитель Уоррен Смит. Сначала мужчина действительно старался быть рядом со столом Роджерс, чтобы выполнять ее просьбы. Однако вскоре начальство заметило это и запретило ему подходить к женщине: их отношения стали вредить эффективности его работы.

Тем не менее пара продолжила общаться по электронной почте. Мужчина отправлял Роджерс выполненные задачи, и та загружала их в систему компании под своим именем. Во время расследования женщина утверждала, что давала мужчине только несрочные задачи, при этом прибегала к его помощи редко — когда он был свободен от своих обязанностей.

Роджерс пыталась подать иск на необоснованные обвинения в суд, но его отклонили. Она уволилась, до того, как получила дисциплинарное наказание. Оказалось, что женщина помолвлена. Как развивались ее отношения с коллегой дальше — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина напал на коллегу после того, как она отвергла его. После допроса выяснилось, что он попытался поцеловать женщину, однако она не дала ему этого сделать и отвесила пощечину.