Александр Емельяненко устроился на работу

Боец MMA Александр Емельяненко будет советником в реабилитационном центре «Иман»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко сообщил, что устроился на работу. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летний спортсмен заявил, что будет занимать должность советника по связям с общественностью и общественными организациями в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии. Отмечается, что ранее он проходил в учреждении лечение от алкогольной зависимости.

21 декабря Емельяненко дебютирует в лиге National Fighting League (NFL). Имя его соперника пока не называется. Турнир пройдет в Ингушетии.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.