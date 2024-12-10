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20:24, 10 декабря 2024Спорт

Александр Емельяненко устроился на работу

Боец MMA Александр Емельяненко будет советником в реабилитационном центре «Иман»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко. Фото: news.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко сообщил, что устроился на работу. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летний спортсмен заявил, что будет занимать должность советника по связям с общественностью и общественными организациями в реабилитационном центре «Иман» в Ингушетии. Отмечается, что ранее он проходил в учреждении лечение от алкогольной зависимости.

21 декабря Емельяненко дебютирует в лиге National Fighting League (NFL). Имя его соперника пока не называется. Турнир пройдет в Ингушетии.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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