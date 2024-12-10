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18:01, 10 декабря 2024Силовые структуры

Четверо крымчан попали в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в реестр террористов четверых осужденных крымчан
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Росфинмониторинг внес в свой реестр террористов и экстремистов четверых крымчан, осужденных за подготовку теракта на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Речь идет об Андрее Кулиевиче, Николае Лагутине, Данииле Решетниченко и Валентине Хорошаеве.

В 2020 году Кулиевич, Лагутин и Хорошаев хотели совершить теракт в общественном месте. Для этого они осматривали и фотографировали системы антитеррористической безопасности в местах скопления людей. Кроме того, мужчины изготовили три взрывных устройства и незаконно хранили их по местам своего жительства. Реализовать свой план россияне не смогли, их задержали.

Кроме того, в мае 2020 года все четверо распространяли листовки с призывом к свержению российской власти.

Кулиевич, Лагутин, Хорошаев и Решетниченко были приговорены к срокам от 2 до 7,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес в свой реестр террористов и экстремистов директора московской турфирмы Андрея Котова, который организовывал поездки для мужчин.

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