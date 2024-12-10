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13:56, 10 декабря 2024Экономика

Число забастовавших сотрудников немецкого автогиганта оценили

В профсоюзе заявили о почти 70 тысячах бастовавших сотрудников Volkswagen в ФРГ
Дмитрий Воронин

Фото: Martin Meissner / Reuters

Около 68 тысяч сотрудников предприятий Volkswagen в ФРГ участвовали в новом этапе предупредительной забастовки, состоявшемся в понедельник. Об этом со ссылкой на промышленный профсоюз IG Metall сообщает ТАСС.

В назвавшей число участников протестов организации уточнили, что производство, как и планировалось, было остановлено на четыре часа, а позиции участников трудового спора, «несмотря на гораздо более конструктивный климат для дискуссий, остаются далекими друг от друга».

Стороны обсуждают ситуацию с сентября — из-за снижения продаж немецкого автогиганта нужно сократить издержки на несколько миллиардов евро, в связи с чем среди возможных вариантов действий фигурируют закрытие трех предприятий, а также замораживание выплат. Зарплаты, которые на немецких заводах Volkswagen в ФРГ оценивают в среднем в 62 евро в час, работодатель предлагал понизить на 10 процентов.

Первый этап забастовки состоялся 2 декабря, второй — спустя ровно неделю. В профсоюзе вновь подчеркнули, что «решение должно быть найдено без закрытия предприятий и увольнений по оперативным причинам».

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