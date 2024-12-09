Рабочие Volkswagen приступили к новому этапу забастовок

Рабочие Volkswagen приступили ко второму этапу предупредительных забастовок

Сотрудники немецких предприятий Volkswagen приступили к новому этапу предупредительных забастовок, начатому на фоне зашедших в тупик переговоров между профсоюзами и руководством автоконцерна. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стороны обсуждают ситуацию с сентября — из-за снижения продаж немецкой компании нужно сократить издержки на несколько миллиардов евро, в связи с чем среди возможных вариантов действий фигурируют закрытие трех предприятий, а также замораживание выплат. Зарплаты, которые, по данным Reuters, составляют на предприятиях Volkswagen в ФРГ в среднем 62 евро в час, работодатель предлагал понизить на 10 процентов.

Первый этап забастовки протестующих против таких перспектив работников состоялся 2 декабря, с участием 100 тысяч человек. Тогда остановка работы на девяти заводах продлилась два часа, в этот раз она займет вдвое больше времени.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с покинувшими отечественный рынок западными компаниями, отметил, что Volkswagen напрасно ушел из России, поскольку мог бы сейчас не только продавать свою продукцию в РФ, но «еще и компоненты бы продолжал поставлять, получал бы замечательную выручку».