«Возможно, французские солдаты поедут на Украину». О чем Зеленский просил Трампа и Макрона на встрече в Париже?

Bloomberg рассказал, что Зеленский требовал от Трампа пригласить Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом, которая прошла на открытии собора Парижской Богоматери в Париже 9 декабря. Его слова передает агентство Bloomberg.

Зеленский заявил о необходимости приглашения Украины в НАТО

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Украинский лидер заявил, что Киеву необходимо иметь гарантии безопасности, чтобы предотвратить возможное продолжение конфликта в будущем. Одним из них, по его мнению, должно стать приглашение Украины в НАТО.

Сейчас мы не можем быть в НАТО, но нам может быть предложено вступить в НАТО Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, Киев «как никто другой» желает остановить конфликт на территории республики, но должен делать это «с позиции силы».

На встрече лидеры подняли вопрос присутствия солдат стран Запада на территории Украины

Зеленский на встрече выдвинул предложение, когда-то сделанное Макроном, о том, что солдаты некоторых стран — союзников Киева могут присутствовать на территории Украины, пока та не вступит в НАТО. Это предложение, как отмечает агентство, не получило поддержки среди европейских лидеров, но может быть вновь рассмотрено как гарантия безопасности после заморозки конфликта.

«Мы можем подумать и поработать над предложением Эммануэля — он предложил, чтобы некоторые войска некоторых стран присутствовали на некоторых участках украинской территории, чтобы гарантировать нашу безопасность, пока Украина не будет в НАТО», — заявил Зеленский.

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Нам нужно будет иметь четкое представление о том, когда Украина будет в ЕС и когда Украина вступит в НАТО Владимир Зеленский президент Украины

Как на переговоры отреагировали на Западе и на Украине?

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский и Макрон хотят ускорить отправку французских войск на Украину до прихода Трампа к власти в США.

Во взрывоопасной обстановке, созданной «ястребами» во всем мире до прихода к власти Трампа, возможно, Макрон и Зеленский ускорят дело, и французские солдаты поедут на Украину Флориан Филиппо глава французской партии «Патриоты»

Бывший глава французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тринкван выразил мнение, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины.

«Мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс», — рассказал военный, добавив, что после этого начались бы переговоры между Москвой и Киевом.

В свою очередь, бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что Владимир Зеленский выдвигает заведомо нереалистичные требования, поскольку не хочет начала переговоров с Россией.