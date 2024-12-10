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12:44, 10 декабря 2024Экономика

Дан прогноз о максимуме биржевых торгов нефтепродуктами

СПбМТСБ: объем продаж нефтепродуктов может вырасти больше чем на 16 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Todd Korol / Reuters

В 2024 году объем продаж нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) может вырасти больше чем на 16 процентов, если сравнивать с прошлым годом. Об этом заявил старший вице-президент биржи Антон Карпов, его цитирует Интерфакс.

Он полагает, что пир существующей динамике продаж, биржа имеет шансы выйти на очередной максимум — около 36 миллионов тонн. Это очень серьезное значение, если учесть, что внутренний рынок России потребляет 90-100 миллионов тонн в год.

«Еще несколько лет назад 30 млн тонн нам казались труднодостижимыми, а теперь ежегодный прирост в среднем составляет десять процентов», — сказал Карпов.

Ранее Карпов рассказал о выросшем объеме торгов углем, который увеличился до 1,1 миллиона тонн в натуральном выражении и до 5,8 миллиарда рублей в денежном. Причинами такой динамики он назвал подключение к торгам крупнейших российских угольных компаний.

При этом в начале зимы цены на бензин и дизтопливо на СПбМТСБ упали на пять-восемь процентов.

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