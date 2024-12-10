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23:06, 10 декабря 2024Россия

Дмитрий Медведев прилетел в Китай

Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

У политика запланированы встречи с высшим руководством Китая. Он также намерен посетить Музей истории Коммунистической партии Китая и возложить венок к Памятнику народным героям.

Ожидается, что в завершение визита политик также пообщается с сопровождающим его пулом журналистов.

Ранее сообщалось, что в ноябре экспорт из Китая в Россию упал в юанях сразу на 10,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало первым снижением за четыре месяца. Еще в октябре экспорт вырос на 24 процента, так что падение двузначными темпами оказалось неожиданностью.

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