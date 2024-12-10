До трети всех видов на Земле исчезнут к 2100 году

Science: до трети всех видов на Земле исчезнут к 2100 году из-за потепления

Биологи Университета Коннектикута представили доказательства того, что до трети всех современных видов могут исчезнуть к 2100 году, если не будут приняты меры по замедлению или остановке выбросов парниковых газов. Результаты исследования, опубликованы в журнале Science.

Выбросы парниковых газов, вызванные деятельностью человека, способствуют повышению температуры атмосферы и морей, что, в свою очередь, вызывает непредсказуемые изменения погодных условий. Помимо общего потепления, отдельные регионы могут стать либо более влажными, либо более сухими, что существенно повлияет на экосистемы. Кроме того, изменения климата способствуют усилению экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, тайфуны, засухи и снежные бури, что создает дополнительные риски для выживания видов.

В ходе исследования были проанализированы данные из 485 работ, описывающих влияние изменения окружающей среды на живые организмы. Эти данные сравнили с прогнозами глобального потепления и оценили вероятные последствия для различных видов в зависимости от их среды обитания. Были также учтены способности видов к миграции и адаптации, чтобы сделать выводы об их потенциальной выживаемости.

Одним из ключевых выводов стало то, что повышение глобальной температуры на 5,4 градуса Цельсия к концу XXI века, что соответствует наихудшему сценарию, может привести к исчезновению до трети всех ныне живущих видов. Были выделены факторы, такие как цепные реакции вымирания, где исчезновение одного вида приводит к утрате других, зависящих от него в пищевой цепи. Особенно уязвимыми оказались группы земноводных.

Отдельное внимание было уделено тому, как виды реагируют на изменения среды. Те, кто не способен мигрировать или адаптироваться к новым условиям, находятся в зоне наибольшего риска.

Исследование подчеркивает необходимость срочных действий по снижению выбросов парниковых газов, чтобы минимизировать последствия изменения климата.