Дорохов рассказал о шутках над Киркоровым из-за розовой кофты

Денис Дорохов рассказал о съемках в роли брата Филиппа Киркорова в новом фильме

Комик Денис Дорохов рассказал о своих впечатлениях от съемок в фильме с певцом Филиппом Киркоровым. Слова артиста передает KP.RU.

Звезда шоу «Однажды в России» и певец вместе снялись в комедии «Братья» режиссера Марка Горобца, одного из режиссеров культового сериала «Закрытая школа». По сценарию, в одном из эпизодов Дорохов появляется в кадре в розовой кофте. Как раз в тот момент, когда Киркоров дает пресс-конференцию.

«Этот образ не мог не появиться, в картине собраны разные скандальные и комичные моменты из жизни Филиппа. Розовая кофточка — это мем из прошлой жизни, с которой, впрочем, он уже покончил», — заявил Дорохов.

Ранее сообщалось, что король российской эстрады нашел работу своим детям. Киркоров заявил, что платит своим детям.