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20:29, 10 декабря 2024Забота о себе

Эндокринолог объяснила губительное влияние недосыпа на здоровье

Эндокринолог Ирина Ленькина: при недосыпе люди склонны к набору веса
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Во время сна организм восстанавливается, что необходимо для поддержания психологического, эмоционального и физического здоровья, рассказала эндокринолог Ирина Ленькина. В Telegram-канале клиники врач объяснила пагубное влияние недосыпа на организм

Доктор обратила внимание на то, что из-за слишком короткого сна — менее шести часов — увеличивается риск развития сахарного диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

К тому же, недосып негативно сказывается на аппетите, так как при нехватке сна организм требует калорийную пищу, продолжила специалистка. В результате человек начинает есть больше жирных и насыщенных углеводами продуктов. Ленькина предупредила, что люди, которые спят меньше шести часов, склонны к большому набору веса.

Во время сна в организме синтезируются важные гормоны, регулирующие аппетит, — лептин и грелин. Лептин подавляет аппетит, а грелин, наоборот, стимулирует его. Недостаток сна снижает уровень лептина и увеличивает уровень грелина, что приводит к перееданию

Ирина Ленькинаэндокринолог
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Полноценный сон — это не только способ отдохнуть, но и ключ к поддержанию нормального веса и здорового образа жизни, заверила врач. Чтобы лучше высыпаться, она призвала ограничить прием пищи за несколько часов до сна, проветрить спальню, убрать гаджеты и ложиться спать не слишком поздно.

Ранее эндокринолог Оксана Завальная посоветовала по возможности спать днем. По ее словам, дневной сон улучшает работу мозга, снижает уровень гормона стресса кортизола, что способствует расслаблению нервной системы и общему чувству спокойствия.

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