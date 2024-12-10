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09:25, 10 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла подробности работы мошеннических кол-центров экс-министра обороны Грузии

ФСБ выявил сеть кол-центров экс-министра Грузии, расследуя сообщения о терактах
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Разоблачение ФСБ международной сети кол-центров, действовавшей в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили началось с расследования анонимный сообщений о готовящихся в России терактах. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, по обвинению в этом преступлении был задержан гендиректор столичного филиала Милтон Якоб Кессельман. Благодаря его задержанию, удалось выявить и остальных организаторов преступного сообщества, включая экс-министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.

В России в 2023 году работали шесть кол-центров в которых работали сотни операторов, набранных из числа иностранных обучающихся в российских вузах студентов.

9 декабря ФСБ задержала 11 руководителей и сотрудников российских офисов международной сети колл-центров, работавшей в интересах бывшего министра обороны Грузии и основателя компании «Милтон-групп» Давида Казерашвили.

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