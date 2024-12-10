Главе Еврокомиссии предрекли проблемы из-за Трампа

Politico: приход Трампа к власти создаст проблемы для главы ЕК фон дер Ляйен

Приход к власти избранного президента США Дональда Трампа создаст проблемы для председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По мнению европейских дипломатов, избранный американский лидер может угрожать тарифами странам, которые откажутся от увеличения расходов на оборону. В их числе может оказаться Германия. В этих условиях глава ЕК также столкнется с проблемами, так как ей придется бороться за дальнейшую помощь Украине и экономический рост Европейского союза (ЕС).

«Трамп никогда особо не стремился признать ЕС в качестве собеседника», — заявил неназванный европейский дипломат в беседе с изданием.

Источники также предположили, что глава ЕК, у которой могут сложиться непростые отношения Трампом, обратится за помощью к другим европейским лидерам, пользующимся уважением избранного президента. По мнению фон дер Ляйен, угрозы Трампа ввести пошлины на европейские товары и его позиция по поддержке Украины заставят Евросоюз сплотиться.

Ранее британское издание Daily Express сообщило, что новое торговое соглашение с Южной Америкой, которое заключила фон дер Ляйен, может привести к расколу ЕС из-за нарастающих разногласий между Парижем, Берлином и Брюсселем.