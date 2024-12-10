Al Arabiya: ХАМАС передал Египту поименный список израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС передало Египту поименный список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

Отмечается, что в настоящее время посредниками проводятся активные консультации с целью заключить соглашение о перемирии в Газе и якобы оказывают давление на Израиль, чтобы тот вывел свои войска из Филадельфийского коридора.

Контроль над КПП «Рафах» на границе с Египтом должен будет перейти к Палестинской национальной администрации, уточнили источники. При этом ни ХАМАС, ни Египет факт передачи списка с именами заложников на данный момент не подтвердили.

Ранее глава воздушного подразделения радикального палестинского движения ХАМАС, который организовывал воздушный налет на юг Израиля в день атаки 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа.