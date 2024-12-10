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12:59, 10 декабря 2024Мир

Израиль нанес масштабный удар по провинции с российской военной базой в Сирии

Израиль нанес масштабный удар по военным объектам в сирийской провинции Латакия
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ayal Margolin / Globallookpress.com

Израиль нанес масштабный удар по порту и военным объектам провинции Латакия, где находятся российские военные базы, включая пункт Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Масштабные удары по провинции были нанесены со стороны Израиля, были атакованы только сирийские военные объекты. Сама Латакия не пострадала, но удары нанесли ущерб той части порта, где оставались Военно-морские силы армии Сирии», — передает агентство.

Источник указал на то, что обстановка в провинции после совершенной атаки «стабилизировалась», а мирные жители «сохраняют спокойствие».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Израиль нанес удар по объекту противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии недалеко от порта в Латакии на побережье Средиземного моря.

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