Кандидат в канцлеры ФРГ раскрыл условие поставок Taurus Украине

Кандидат в канцлеры Мерц пообещал поставлять Киеву Taurus в координации с США

Кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах Берлин будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus не самостоятельно, а в тесной координации с США. Его слова приводит Bild.

По словам чиновника, обучение украинских бойцов работе с дальнобойными немецкими ракетами займет не менее четырех месяцев — к этому времени к власти в США придет Дональд Трамп, отметил он.

Политик выступил за то, чтобы отвечать на эти вопросы «вместе с американцами». «Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой», — подчеркнул он.

Ранее свободная демократическая партия Германии (СвДП) вынесла на обсуждение бундестага резолюцию, в которой выступила за поставку Украине крылатых ракет Taurus.