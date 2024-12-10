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23:18, 10 декабря 2024Мир

Кандидат в канцлеры ФРГ раскрыл условие поставок Taurus Украине

Кандидат в канцлеры Мерц пообещал поставлять Киеву Taurus в координации с США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах Берлин будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus не самостоятельно, а в тесной координации с США. Его слова приводит Bild.

По словам чиновника, обучение украинских бойцов работе с дальнобойными немецкими ракетами займет не менее четырех месяцев — к этому времени к власти в США придет Дональд Трамп, отметил он.

Политик выступил за то, чтобы отвечать на эти вопросы «вместе с американцами». «Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой», — подчеркнул он.

Ранее свободная демократическая партия Германии (СвДП) вынесла на обсуждение бундестага резолюцию, в которой выступила за поставку Украине крылатых ракет Taurus.

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