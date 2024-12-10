Минобороны Израиля сделало предупреждение сирийским повстанцам

Министр обороны Кац: Израиль не позволит террористическим силам угрожать ему

Израиль не позволит террористическим силам угрожать его гражданам и границам. С таким предупреждением в адрес сирийских повстанцев выступил министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает Now14.

«Отсюда я предупреждаю лидеров повстанцев в Сирии: тот, кто пойдет по пути [экс-президента Сирии Башара] Асада, в конечном итоге станет таким же, как Асад», — отметил глава Минобороны.

Кац подчеркнул, что Израиль «не позволит экстремистской исламской террористической организации» действовать против него, подвергая риску израильтян. Он заверил, что государство «сделает все необходимое, чтобы устранить угрозу».

Ранее Кац сообщил, что израильские войска в течение ночи захватили контроль над дополнительными районами в буферной зоне на границе с Сирией.