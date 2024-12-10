Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 10 декабря 2024Из жизни

Многодетная мать ушла в порно из-за смертельной болезни и привела туда мужа

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

Британке Жаклин Тейт пришлось уйти в порно после того, как у нее диагностировали рак. О влиянии смертельной болезни на секс-работу она рассказала изданию Metro.

В 2016 году многодетная мать Тейт узнала, что в ее желудке развиваются нейроэндокринные опухоли. Они вызывают сильные боли и рефлюкс — попадание содержимого желудка в пищевод. В то время она была уборщицей, но ей пришлось уволиться из-за болезни.

Чтобы зарабатывать на жизнь, женщина стала вебкам-моделью. Сниматься ей помогал муж, который до этого работал водителем-экспедитором. «Особенность вебкама и создания контента в том, что вы никогда не отключаетесь. Всегда есть мысль: "Это могло бы принести мне деньги, нужно это снять!"» — объяснила Тейт.

Материалы по теме:
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018

Женщина призналась, что больше всего в вебкаме ее привлекает гибкий график. Она сама определяет, когда начинается и когда заканчивается ее рабочий день. Если боли в животе становятся невыносимы, всегда можно прерваться и отдохнуть. В день она обычно зарабатывает около 420 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей).

У супругов трое детей. Тейт отметила, что старшие дети уже знают, чем зарабатывают их родители, и поддерживают их.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании основала собственную строительную компанию и стала вебкам-моделью ради двоих детей. Женщина призналась, что несмотря на постоянную усталость, ей очень нравятся обе работы. По ее словам, они помогли ей ощутить себя сильной женщиной, способной в одиночку позаботиться о семье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Абхазия попросила Москву возобновить социальные выплаты. На что тратились российские деньги?

      В ДНР рассекретили документы о массовых убийствах в Донбассе

      Россиян предупредили об угрозах для пустующих зимой дач

      Москалькова призвала сделать все для помощи желающим вернуться соотечественникам

      Возможность возникновения нового очага терроризма в Сирии оценили

      В России захотели перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД

      Израильские танки приблизились к столице Сирии

      Многодетная мать ушла в порно из-за смертельной болезни и привела туда мужа

      Невеста рассказала о подарке от матери жениха и получила совет отменить свадьбу

      Живший в США футболист российского происхождения сравнил две страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше