Многодетная мать ушла в порно из-за смертельной болезни и привела туда мужа

Британке Жаклин Тейт пришлось уйти в порно после того, как у нее диагностировали рак. О влиянии смертельной болезни на секс-работу она рассказала изданию Metro.

В 2016 году многодетная мать Тейт узнала, что в ее желудке развиваются нейроэндокринные опухоли. Они вызывают сильные боли и рефлюкс — попадание содержимого желудка в пищевод. В то время она была уборщицей, но ей пришлось уволиться из-за болезни.

Чтобы зарабатывать на жизнь, женщина стала вебкам-моделью. Сниматься ей помогал муж, который до этого работал водителем-экспедитором. «Особенность вебкама и создания контента в том, что вы никогда не отключаетесь. Всегда есть мысль: "Это могло бы принести мне деньги, нужно это снять!"» — объяснила Тейт.

Женщина призналась, что больше всего в вебкаме ее привлекает гибкий график. Она сама определяет, когда начинается и когда заканчивается ее рабочий день. Если боли в животе становятся невыносимы, всегда можно прерваться и отдохнуть. В день она обычно зарабатывает около 420 фунтов стерлингов (55 тысяч рублей).

У супругов трое детей. Тейт отметила, что старшие дети уже знают, чем зарабатывают их родители, и поддерживают их.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании основала собственную строительную компанию и стала вебкам-моделью ради двоих детей. Женщина призналась, что несмотря на постоянную усталость, ей очень нравятся обе работы. По ее словам, они помогли ей ощутить себя сильной женщиной, способной в одиночку позаботиться о семье.

