Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:51, 10 декабря 2024Россия

Москалькова рассказала об основных проблемах живущих за рубежом россиян

Москалькова: россияне за границей сталкиваются с нарушением имущественных прав
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Граждане России, которые проживают за рубежом, часто сталкиваются с нарушением имущественных прав. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее цитирует РИА Новости.

«Самая главная, наверное, проблема связана с нарушением имущественных прав. В соответствии со Статьей 17 Всеобщей декларации прав человека, никто не может быть лишен своей собственности, иначе как по решению суда», — сказала омбудсмен.

Кроме того, россияне за рубежом сталкиваются с трудностями в переводе средств, так как на их счета накладывают аресты. Релокантов, как уточнила Москалькова, ставят в неравное положение в случае судебных тяжб по имущественным вопросам. Помимо этого, их обращения касаются вопросов здравоохранения, добавила уполномоченный по правам человека.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не ставшие врагами России релоканты могут возвращаться в страну. Он подчеркнул, что высказанная позиция по уехавшим россиянам является его личной точкой зрения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Абхазия попросила Москву возобновить социальные выплаты. На что тратились российские деньги?

      В ДНР рассекретили документы о массовых убийствах в Донбассе

      Россиян предупредили об угрозах для пустующих зимой дач

      Москалькова призвала сделать все для помощи желающим вернуться соотечественникам

      Возможность возникновения нового очага терроризма в Сирии оценили

      В России захотели перераспределить средства от штрафов за нарушение ПДД

      Израильские танки приблизились к столице Сирии

      Многодетная мать ушла в порно из-за смертельной болезни и привела туда мужа

      Невеста рассказала о подарке от матери жениха и получила совет отменить свадьбу

      Живший в США футболист российского происхождения сравнил две страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше