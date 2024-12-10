Москалькова рассказала об основных проблемах живущих за рубежом россиян

Москалькова: россияне за границей сталкиваются с нарушением имущественных прав

Граждане России, которые проживают за рубежом, часто сталкиваются с нарушением имущественных прав. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее цитирует РИА Новости.

«Самая главная, наверное, проблема связана с нарушением имущественных прав. В соответствии со Статьей 17 Всеобщей декларации прав человека, никто не может быть лишен своей собственности, иначе как по решению суда», — сказала омбудсмен.

Кроме того, россияне за рубежом сталкиваются с трудностями в переводе средств, так как на их счета накладывают аресты. Релокантов, как уточнила Москалькова, ставят в неравное положение в случае судебных тяжб по имущественным вопросам. Помимо этого, их обращения касаются вопросов здравоохранения, добавила уполномоченный по правам человека.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не ставшие врагами России релоканты могут возвращаться в страну. Он подчеркнул, что высказанная позиция по уехавшим россиянам является его личной точкой зрения.