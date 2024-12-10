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22:22, 10 декабря 2024Бывший СССР

На Украине арестовали самолеты связанной с Коломойским компании

На Украине арестовали 7 самолетов компании, связанной с бизнесменом Коломойским
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: Михаил Маркив / РИА Новости

Бюро экономической безопасности Украины в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестовало семь самолетов, которые принадлежат компании, связанной с бизнесменами Игорем Коломойским (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Геннадием Боголюбовым. Об этом сообщил советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко, пишет ТАСС.

Отмечается, что арестованы были три Boeing 737-800, один Boeing 737-900 и три самолета Embraer 190 ориентировочной стоимостью 40 миллионов долларов, принадлежащих кипрской компании Brazaline LTD.

Лещенко подчеркнул, что дело касается авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) — ее также связывают с Коломойским. В отношении перевозчика продолжается следствие по статье 212 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от уплаты налогов, сборов»).

Ранее Коломойский обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшее окружение в рейдерском захвате компании «Укрнафта», доля которой ранее принадлежала его компаниям.

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