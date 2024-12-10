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14:16, 10 декабря 2024Экономика

Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

«Инком-Недвижимость»: сильнее всего московские квартиры подешевели на Якиманке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В ноябре 2024 года сильнее всего готовые квартиры Москвы подешевели на Якиманке. Районы столицы с наибольшим снижением цен на вторичное жилье назвали аналитики агентства «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

В лидирующей локации средняя стоимость одного квадратного метра уменьшилась на 2,5 процента по сравнению с октябрем, до 611 тысяч рублей. Второе место занял район Замоскворечье — там квадрат подешевел на 1,6 процента, до 512,1 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров район Раменки со снижением на 1,1 процента, до 437,4 тысячи рублей за «квадрат».

В топ-пять по этому показателю также вошли Хамовники (минус 1 процент, до 730,7 тысячи рублей за «квадрат») и Басманный район (минус 0,9 процента, до 422,1 тысячи рублей за «квадрат»).

«Условное снижение средней цены квадратного метра в экспозиции зафиксировано преимущественно в престижных районах с дорогим жильем. Это математические изменения, которые происходят за счет ухода из экспозиции более дорогостоящих лотов или появления в ней менее дорогих квартир», — пояснил руководитель аналитического центра агентства «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Ранее были названы районы Москвы с самыми дорогими новостройками. Лидерами рейтинга стали Остоженка и Пречистенка — там квадратный метр первичного жилья стоил в среднем 3,4 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занимают Патриаршие пруды (2,88 миллиона рублей), третье разделили Хамовники и Чистые пруды с показателем 2,69 миллиона рублей за квадратный метр.

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