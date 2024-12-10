Названы рекордно подорожавшие продукты питания

ЦМАКП: в России рекордно подорожали огурцы, помидоры и капуста

Очагом ускоренного роста цен в России в ноябре стали индустриализированные секторы сельского хозяйства и рыболовства. Так считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов. Свои выводы он изложил в обзоре «О динамике инфляции с 12 ноября по 2 декабря», который процитировало РБК.

По мнению аналитика, ноябрьский рост цен был сконцентрирован в продовольственном секторе. Так, за последние три недели рекордно подорожали: огурцы — на 35 процентов, помидоры — на 20 процентов, а капуста — на 11 процентов. Цены на лук выросли на 9,9 процента, на картофель — на 8,1 процента, на свеклу — на 4,1 процента.

Дороже стала обходиться россиянам и молочная продукция. За указанный период сливочное масло подорожало на 3,7 процента, сыры — на 2,9 процента, сметана — на 2,6 процента, молоко пастеризованное — на 2,4 процента, а стерилизованное молоко и творог — на 2,3 процента. Цена куриных яиц увеличилась на 3,9 процента, подсолнечного масла — на три процента, а мороженой рыбы — на 2,7 процента.

Белоусов полагает, что в ноябре годовая инфляция может составить 8,97 процента, а в декабре уже десять процентов в годовом выражении.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН сообщила, что в ноябре индекс продовольственных цен вырос до максимального с апреля 2023 года значения и составил 127,5 пункта. Одним из основных драйверов этой динамики стала ситуация с ценами на молочную продукцию.