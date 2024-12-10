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02:00, 11 декабря 2024Забота о себе

Названы ухудшающие сон продукты

Эксперт по сну Дэвидсон: жирная или жареная пища вызывает проблемы со сном
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sinitta Leunen / Unsplash

Блюда с высоким содержанием жиров, сахаров и острых специй ухудшают качество сна и затрудняют засыпание. Об этом предупредил консультант по сну Рози Дэвидсон в беседе с Daily Mirror.

Эксперт назвала питание одним из важных факторов, влияющих на сон. К примеру, сбалансированный ужин стабилизирует уровень сахара в крови, что предотвращает ночные пробуждения, тогда как некоторые продукты вызывают дискомфорт и проблемы со сном. «Жирная или жареная пища может вызвать расстройство желудка и ухудшить засыпание, а употребление перед сном слишком большого количества сахара или кофеина перевозбуждает организм», — объяснила Дэвидсон.

Кроме того, она рекомендовала не есть перед сном острые блюда. По ее словам, они повышают температуру тела, из-за чего не получается быстро уснуть.

Эксперт добавила, что способность улучшать сон приписывают некоторым продуктам, таким как киви, вишня, миндальные орехи и мясо индейки. Дэвидсон отметила, что в пользу этого есть некоторые доказательства, но они не являются неопровержимыми. Кроме того, по ее мнению, нет смысла зацикливаться на определенных продуктах.

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«В конечном итоге, лучшее, что мы можем сделать для своего сна, — это сосредоточиться на здоровом и сбалансированном питании в целом, а также на последовательном режиме сна и эффективном управлении стрессом», — заключила Дэвидсон.

Ранее колбасу, бекон и другие виды вяленого мяса назвали провокаторами проблем со сном. По данным экспертов по сну компании Onebed, в этих продуктах содержится вещество тирамин, стимулирующее мозговую активность.

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