Названы ухудшающие сон продукты

Эксперт по сну Дэвидсон: жирная или жареная пища вызывает проблемы со сном

Блюда с высоким содержанием жиров, сахаров и острых специй ухудшают качество сна и затрудняют засыпание. Об этом предупредил консультант по сну Рози Дэвидсон в беседе с Daily Mirror.

Эксперт назвала питание одним из важных факторов, влияющих на сон. К примеру, сбалансированный ужин стабилизирует уровень сахара в крови, что предотвращает ночные пробуждения, тогда как некоторые продукты вызывают дискомфорт и проблемы со сном. «Жирная или жареная пища может вызвать расстройство желудка и ухудшить засыпание, а употребление перед сном слишком большого количества сахара или кофеина перевозбуждает организм», — объяснила Дэвидсон.

Кроме того, она рекомендовала не есть перед сном острые блюда. По ее словам, они повышают температуру тела, из-за чего не получается быстро уснуть.

Эксперт добавила, что способность улучшать сон приписывают некоторым продуктам, таким как киви, вишня, миндальные орехи и мясо индейки. Дэвидсон отметила, что в пользу этого есть некоторые доказательства, но они не являются неопровержимыми. Кроме того, по ее мнению, нет смысла зацикливаться на определенных продуктах.

«В конечном итоге, лучшее, что мы можем сделать для своего сна, — это сосредоточиться на здоровом и сбалансированном питании в целом, а также на последовательном режиме сна и эффективном управлении стрессом», — заключила Дэвидсон.

Ранее колбасу, бекон и другие виды вяленого мяса назвали провокаторами проблем со сном. По данным экспертов по сну компании Onebed, в этих продуктах содержится вещество тирамин, стимулирующее мозговую активность.