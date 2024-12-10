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21:30, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Озвучены три удручающие ассоциации американцев с Байденом

DM: Байден ассоциируется у избирателей в США со старостью, падениями и инфляцией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американские избиратели озвучили три возникающие у них ассоциации при упоминании действующего президента США Джо Байдена. Среди них — старость, падения и инфляция, такие результаты показало исследование организации JL Partners и британского издания Daily Mail (DM).

«Попросите избирателей одним словом описать, что они запомнят из президентства Джо Байдена, и результаты будут удручающими», — указывает газета, ссылаясь на выбранные в ходе эксперимента слова.

Помимо этого, участников опроса попросили выбрать лучшие и худшие итоги президентского срока Байдена. Одним из самых негативных последствий респонденты назвали инфляцию (28 процентов), второе место занял миграционный кризис на границе с Мексикой (24 процента), третье — вывод американских войск из Афганистана (19 процентов).

Лучшим итогом президентства Байдена опрошенные выбрали регулирование инсулина (19 процентов). 17 процентов избирателей не смогли дать ответ на этот вопрос, еще 17 процентов выделили выплату пособий в период пандемии ковида. Также 16 процентов американцев не сочли ни один из предложенных вариантов положительным следствием пребывания Байдена у власти.

Ранее стало известно, что представители Демократической партии злятся на Байдена за то, что он отстранился от руководства страной в переходный период. Они полагают, что Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, уже фактически определяет политику страны, несмотря на то, что до его инаугурации остается еще полтора месяца.

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