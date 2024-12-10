Победа Трампа окрылила американский малый бизнес

Bloomberg: индекс оптимизма малого бизнеса вырос после победы Трампа

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США обернулась всплеском оптимизма среди владельцев американского малого бизнеса. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на Национальную федерацию независимого бизнеса (NFIB).

По ее данным, соответствующий индекс подскочил на восемь пунктов (до 101,7), что стало рекордным показателем с июня 2021 года. Показатель неопределенности снизился на 12 пунктов. Главный экономист NFIB Билл Данкельберг объяснил, что победа Трампа окрылила предпринимателей, так как дала им повод надеяться на изменения в налоговой и регулирующей политике. Кроме того, они ждут снижения инфляции, которую предприятия называют одной из главных проблем.

Ранее уже сообщалось о росте оптимизма американских компаний после победы Трампа. Итоги опросов показывают, что предприниматели ждут более благоприятной политики и меньшего бремени регулирования. При этом экономисты с Уолл-стрит, напротив, ждут более медленного роста. Их беспокоят возможные последствия пошлин, которыми Трамп грозит торговым партнерам США.