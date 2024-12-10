Подозреваемого в мошенничестве в отношении звезды кино «Москва слезам не верит» задержали

В Москве задержали предполагаемого мошенника, обманувшего актрису Рязанову

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении актрисы Раисы Рязановой, известной по фильму «Москва слезам не верит». Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По его данным, подозреваемого скоро допросят.

В начале декабря стало известно, что звезду фильма «Москва слезам не верит» обманули мошенники — Рязанова передала злоумышленникам четыре миллиона рублей. Артистке позвонила неизвестная девушка, которая назвала себя помощницей представителя власти. Злоумышленница сказала Рязановой, что с ней якобы должны связаться, позже актрисе позвонили и сообщили, что она оказалась в списке людей, спонсировавших Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Затем с артисткой вышел на связь лжесиловик, который заявил о списании 30 миллионов рублей с ее банковских счетов. «Деньги, утверждал "сотрудник ФСБ", отправлены экс-сотруднику ФСБ Илье Богданову (внесен в перечень террористов и экстремистов), который сейчас в ВСУ», — говорится в сообщении. Мошенники попросили актрису доказать свою невиновность — снять четыре миллиона рублей и передать купюры «силовикам». Отмечается, что Рязанова выполнила требования преступников, а позже осознала, что стала жертвой мошенников, и написала заявление в полицию.

10 декабря актриса попала в больницу из-за проблем с сердцем.