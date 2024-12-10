Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:15, 10 декабря 2024Силовые структуры

Подозреваемого в мошенничестве в отношении звезды кино «Москва слезам не верит» задержали

В Москве задержали предполагаемого мошенника, обманувшего актрису Рязанову
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении актрисы Раисы Рязановой, известной по фильму «Москва слезам не верит». Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По его данным, подозреваемого скоро допросят.

В начале декабря стало известно, что звезду фильма «Москва слезам не верит» обманули мошенники — Рязанова передала злоумышленникам четыре миллиона рублей. Артистке позвонила неизвестная девушка, которая назвала себя помощницей представителя власти. Злоумышленница сказала Рязановой, что с ней якобы должны связаться, позже актрисе позвонили и сообщили, что она оказалась в списке людей, спонсировавших Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Затем с артисткой вышел на связь лжесиловик, который заявил о списании 30 миллионов рублей с ее банковских счетов. «Деньги, утверждал "сотрудник ФСБ", отправлены экс-сотруднику ФСБ Илье Богданову (внесен в перечень террористов и экстремистов), который сейчас в ВСУ», — говорится в сообщении. Мошенники попросили актрису доказать свою невиновность — снять четыре миллиона рублей и передать купюры «силовикам». Отмечается, что Рязанова выполнила требования преступников, а позже осознала, что стала жертвой мошенников, и написала заявление в полицию.

10 декабря актриса попала в больницу из-за проблем с сердцем.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

      Стало известно о расширении курской операции в Сумскую область Украины

      Володин предложил рассмотреть проект о запрете принимать в школы детей без знания русского

      В Курской области погиб один из последних представителей вымирающего коренного народа

      В клубе КХЛ предрекли проблемы с перелетами

      Актер Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

      Windows 11 разрешили устанавливать на старые ПК

      Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

      Москвичам назвали время прихода январских морозов

      Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше