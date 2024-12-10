Появились подробности о лишении фигуристки Дробязко гражданства Литвы

Суд в Литве не смог обосновать лишение гражданства фигуристки Дробязко

Вильнюсская палата Регионального административного суда не смогла принять решение по поводу обоснованности лишения фигуристки Маргариты Дробязко гражданства Литвы. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Судья Гедиминас Ужубалис посчитал, что действия спортсменки не угрожают интересам национальной безопасности. Он обратился за разъяснениями в Конституционный суд страны.

15 сентября 2023 года стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко гражданства. Причиной стало выступление спортсменки в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки в России. В свою очередь, фигуристка заявила, что не готова была отказаться от России ради сохранения литовского паспорта.

Дробязко приняла гражданство Литвы в 1993 году. Вместе с супругом Повиласом Ванагасом она пять раз представляла страну на Олимпийских играх в соревнованиях танцевальных дуэтов.