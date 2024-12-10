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16:13, 10 декабря 2024Мир

Премьер Польши заявил о возможных мирных переговорах по Украине зимой

Премьер Польши Туск: мирные переговоры по Украине могут начаться зимой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Мирные переговоры по Украине могут начаться уже этой зимой. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает ТАСС.

По словам политика, Варшава будет председательствовать в Евросоюзе и нести ответственность за политический ландшафт и ситуацию в ходе переговоров. При этом он отметил, что сам диалог все еще под вопросом. «Сегодня (10 декабря — прим. «Ленты.ру») у меня будет возможность поговорить с Владимиром Зеленским», — добавил премьер.

Также в планах Туска 10 декабря встреча с возвращающимся из Киева кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцом. 12 декабря политик проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Он хочет меня проинформировать о беседах в Париже в ходе короткой встречи с избранным президентом [США Дональдом] Трампом и Владимиром Зеленским», — заявил политик.

Польша будет председательствовать в Евросоюзе с 1 января по 30 июня 2025 года.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация на фронте для Украины за последние недели очень сильно ухудшилась. «Россияне очень сильно ускорили наступление, отбивают много территорий в Курской области, которые заняли украинцы, и продвигаются вперед каждый день. За один месяц больше, чем за весь 2023 год», — рассказал он.

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