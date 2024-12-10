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13:23, 10 декабря 2024Экономика

Продажи новостроек в Москве вернулись к уровню до отмены льготной ипотеки

В ноябре продажи квартир массового сегмента в столице выросли на 13 процентов
Мария Черкасова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Продажи квартир и апартаментов в массовом сегменте Москвы в ноябре этого года выросли относительно октября на 13 процентов, до 2,6 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Метриум».

Компания указала, что спрос в последнем месяце осени вернулся к уровню, который наблюдался до отмены льготной ипотеки. Фактор отложенного спроса сработал в результате пополнения лимитов по семейной ипотеке, на покупательскую активность также повлияли скидки от застройщиков, которые могли достигать почти 36 процентов. Третий фактор — опасения россиян по поводу ужесточения параметров государственной программы в будущем.

При этом спрос на жилье в столице по сравнению с ноябрем прошлого года упал почти на 32 процента.

По итогам ноября средняя цена «квадрата» в новостройках Москвы снизилась на 0,7 процента относительно октября, сообщил ранее управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Массовые новостройки выросли в цене на 0,3 процента, до 332 тысяч рублей за метр.

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