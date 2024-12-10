Путин отметил помощь СПЧ участникам спецоперации и их семьям

Путин: СПЧ оказывает помощь участникам СВО и их родственникам

Российский глава Владимир Путин отметил работу Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), а также помощь членов совета участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. Свою благодарность глава государства выразил во время заседания СПЧ во вторник, 10 декабря, передает РИА Новости.

«Сразу же отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Очень важно, что вы работаете здесь в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом "Защитники Отечества"», — сказал политик.

Он добавил, что совет активно помогает жителям территорий, которые до сих пор обстреливаются украинскими военными. Путин высоко оценил вклад СПЧ в обеспечение Российской армии всем необходимым, особенно отметив продукцию «народного ОПК».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ежегодное заседание СПЧ с участием президента Путина будет открытым. Он напомнил, что заседание приурочено ко Дню прав человека.